Inzidenz sinkt weiter

Es geht weiterhin langsam abwärts im Rhein-Neckar-Kreis – das ist zumindest in Zusammenhang mit den Zahlen der Corona-Pandemie eine gute Nachricht. Weniger Menschen sind aktuell infiziert und in Quarantäne, der Inzidenzwert sinkt. Dennoch vermeldete das Landratsamt zwei weitere Tote im Kreis in Zusammenhang mit Covid-19: Beides Männer, beide zwischen 70 und 80 Jahre alt. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes teilt die Behörde keine weiteren Details mit.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gefallen, sie betrug am Freitag 80,5 (Vortag 84,5). Am Freitag vor einer Woche lag der Wert noch bei 100,5, vor zwei Wochen bei 121,7. Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in einer Woche neu anstecken, er ist wichtig für die Beurteilung der Pandemielage. Bund und Länder streben einen Wert von maximal 50 an, Experten wollen sogar einen Wert bis höchstens 25 erreichen.

Die Infektionszahlen aus den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße (in Klammern die noch aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 343 (27)

Heddesheim: 334 (4)

Hirschberg: 248 (5)

Ilvesheim: 250 (14)

Ladenburg: 288 (14)

Schriesheim: 264 (5)

Weinheim: 1105 (45)

