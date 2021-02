Inzidenz sinkt weiter

Es sind Zahlen, die in der aktuellen Corona-Pandemie ein klein wenig Anlass zur Hoffnung geben: Die Inzidenz ist zum wiederholten Male gesunken und liegt nun bei 63,1. Und am Sonntag ist erstmals seit langem kein neuer Todesfall im Zusammenhang mit Corona zu vermelden.

Die Entwicklung im Einzelnen: Die Gesamtzahl der Fälle im Landkreis erhöhte sich seit Freitag von 14 273 auf 14 383, die der Genesenen von 13 368 auf 13 477. Die Zahl der Infizierten stieg am Samstag gegenüber Freitag zunächst von 576 auf 597, sank am Sonntag jedoch wieder ab und liegt nun bei 567 – dem niedrigsten Stand seit langem. Entsprechend sank die Inzidenz von 71,7 am Freitag über 68,4 am Samstag auf nunmehr 63, 1 am Sonntag.

Während sich die Zahl der Toten am Samstag um einen auf 339 erhöhte, wurde am Sonntag kein neuer Todesfall gemeldet. Wohnort und Alter der Person sind nicht bekannt.

Die Zahlen für die einzelnen Gemeinden im Verbreitungsgebiet lauten (Gesamtfälle / aktive Fälle /Neuinfektionen):

Dossenheim: 221 /5 / 0

Edingen-Neckarhausen: 366 / 23 / 3

Heddesheim: 349 / 13 / 1

Hirschberg: 258 / 5 / 1

Ilvesheim: 256 / 5 / 0

Ladenburg: 301 / 12 / 1

Schriesheim: 270 / 5 / 2

Weinheim: 1146 / 42 / 2

