Inzidenzwert im Kreis jetzt bei 48

Im Rhein-Neckar-Kreis hat es binnen 24 Stunden 75 neue Corona-Infektionen gegeben. Das geht aus dem aktuellen Faktenblatt des Landratsamts vom Freitagmittag hervor. Der Inzidenzwert kletterte demnach auf 48. Am Donnerstag hatte er noch knapp unter 40 gelegen.

Mit den neu bestätigten Infektionen ist die Gesamtzahl der Fälle im Kreis seit März auf 2198 gestiegen. 42 Personen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben, 1872 gelten als genesen. Damit zählt das Landratsamt am Freitag noch 284 Menschen zu den sogenannten aktiven Fällen. Als solche bezeichnet die Behörde Personen, die sich nach einem positiven Testergebnis aktuell noch in Quarantäne befinden. 38 von ihnen entfallen laut der Mitteilung auf Bammental, wo es in dieser Woche innerhalb eines Seniorenheims zu mehr als 30 Ansteckungen mit dem Virus gekommen war.

Oktoberzahl knapp unter März

In Weinheim, der größten Stadt im Kreis, gibt es 29 aktive Fälle, in Edingen-Neckarhausen und Ilvesheim sind es sechs, in Heddesheim und Ladenburg jeweils sieben. Aus Hirschberg meldet die Behörde noch drei Infizierte in Isolation, aus Schriesheim acht.

Insgesamt hat es im Oktober bis Freitag, 23., kreisweit 571 bestätigte Neu-Infektionen gegeben. Das sind 20 weniger als im gesamten Monat März (591) und schon mehr als doppelt so viele als im September (277). Bekanntlich wird aber inzwischen auch mehr getestet als zu Beginn der Pandemie.

