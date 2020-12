Inzidenzwert jetzt bei 220,6

Die Corona-Pandemie-Lage im Rhein-Neckar-Kreis bleibt weiterhin stark angespannt, eine Beruhigung ist noch lange nicht in Sicht. Am Dienstag vermeldete das Landratsamt einen weiteren Toten, er war zwischen 70 und 80 Jahren alt. Einzelheiten gibt die Behörde aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht bekannt. Die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit Covid-19 verstorbenen Menschen im Landkreis liegt bei 153.

Ein wichtiger Wert für die Einschätzung der Corona-Krisenlage ist die Sieben-Tage-Inzidenz – die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche, bezogen auf 100 000 Einwohner. Sie schnellte am Dienstag nach oben auf den neuen Höchststand von 220,6 (Vortag 200,5).

Die Gesamtzahl der Krankheitsfälle ist inzwischen auf 8658 gestiegen, 218 Neuerkrankungen kamen am Dienstag neu hinzu. 1357 „aktive Fälle“ stehen aktuell in der Statistik – das sind Menschen, die derzeit positiv getestet sind und sich deshalb in Quarantäne aufhalten müssen. Diese Zahl ist wieder im Anstieg begriffen, nachdem es zuvor etwas weniger geworden waren. 7148 Menschen gelten nach überstandener Erkrankung als genesen.

Die Fallzahlen aus den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße (in Klammern die noch aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 227 (25)

Heddesheim: 264 (47)

Hirschberg: 156 (22)

Ilvesheim: 148 (12)

Ladenburg: 205 (27)

Schriesheim: 191 (26)

Weinheim: 795 (91)

