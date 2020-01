Reiche Heidelbergerin und armer Mannheimer Boxer treffen aufeinander: Ab 14. Februar ist „Isi & Ossi“, die neue Produktion von Netflix zu sehen. Das teilte der Streaming-Anbieter mit Veröffentlichung des Trailers zur Liebeskomödie auf Youtube mit.

Der Film zeigt ein ungleiches Liebespaar. Isi, eine Milliardärstochter aus Heidelberg, und Ossi, ein von Geldsorgen geplagter Boxer aus Mannheim. Sie will ihre Eltern provozieren – er sieht sie als Chance, einfach an Geld zu kommen. Mit Blick auf den Trailer lässt sich erahnen, dass das am Ende nicht ganz so läuft wie geplant. In den Hauptrollen sind Lisa Vicari („Dark“) und Dennis Mojen („Die Pfefferkörner“) zu sehen. Drehbuch und Regie übernimmt „Bad Banks“-Regisseur Oliver Kniele.

„Isi und Ossi“ ist nur eines von drei deutschen Filmprojekten, die Netflix 2020 realisieren will. Das Besondere an diesem Projekt: Der Film spielt in Heidelberg und Mannheim. Wer sich den Trailer anschaut, wird sicher einige Orte wiedererkennen. So sind beispielsweise die Alte Brücke in Heidelberg und Luftbilder von Mannheim zu sehen. Nicht nur für Zuschauer aus beiden Städten eine Freude, sondern auch für den Tourismus in der Region.

In einem Interview, das der "Mannheimer Morgen" im Februar 2019 mit Michael Ackermann, Leiter Film Commission Nordbaden, führte, betonte dieser den positiven Einfluss eines solchen Filmprojekts. Der Experte sieht die Produktion als gute Werbung für die Region. Wer sich für die regionale Netflix-Produktion interessiert, kann den Film über seinen normalen Netflix-Account ansehen – alternativ räumt der Streaming-Dienstleister Nutzern auch die Möglichkeit einer 30-tägigen kostenfreien Nutzung zum Test ein.

Quelle: Netflix