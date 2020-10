Ja zum Kombibad, Nein zum Baugebiet

In Hirschberg wird es am 14. März einen Bürgerentscheid über die geplante Erweiterung des Gewerbeparks geben. Das hat der Gemeinderat der Fusionsgemeinde am Dienstagabend beschlossen (siehe separaten Beitrag auf dieser Seite). Das Ereignis lenkt das Interesse auf die Frage: Welche Bürgerbegehren und Bürgerentscheide hat es bisher in den Kommunen unserer Region gegeben? Nachfolgend eine Auswahl:

Seckenheim / Friedrichsfeld

In den beiden Mannheimer Vororten kann es aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Stadtgemeinde keine eigenständigen Bürgerentscheide geben. Allerdings haben die Seckenheimer und Friedrichsfelder natürlich an jenen Bürgerentscheiden teilgenommen, die auf Stadtebene erfolgt sind. So etwa im November 1986 über den Wiederaufbau des Alten Rathauses auf N 1 oder zuletzt am 25. September 2013 über die Bundesgartenschau 2023. Dabei votierten in Seckenheim und Friedrichsfeld 52,4 bzw. 55,7 Prozent gegen die Buga, also nur 47,6 und 44,3 Prozent dafür; auf Stadtebene gab es dagegen eine knappe Mehrheit dafür – mit 50,7 gegen 49,3 Prozent.

Ilvesheim

In der jüngeren Geschichte gab es in Ilvesheim zwei Bürgerentscheide. 2015 stimmte die Bevölkerung mehrheitlich für das Kombibad. Wegen der finanziellen Einbußen durch die Corona-Pandemie ist die Realisierung des Vorhabens derzeit aufgeschoben. Im Sommer 2017 stimmten die Ilvesheimer für den Erhalt der Spielplätze in der Lessing- und Bergstraße. Damit konnte die Gemeinde an diesen Standorten keine Unterkünfte für Geflüchtete bauen. Und auch 1973 waren die Ilvesheimer schon einmal aufgerufen, abzustimmen. Damals ging es um die Eingemeindung Ilvesheims nach Mannheim, die nach Auskunft des amtierenden Bürgermeisters Andreas Metz mit einer überwältigenden Mehrheit abgelehnt wurde.

Edingen-Neckarhausen

Es sollte 2016 das erste große Projekt für den damals neuen Bürgermeister Simon Michler werden: das rund zehn Hektar große Neubaugebiet Mittelgewann in Edingen. Unterstützung erhielt Michler von SPD und CDU, doch Bürger liefen dagegen Sturm, gründeten eine Initiative, sammelten Unterschriften und setzten schließlich den Bürgerentscheid durch. Am 26. März 2017 durften die Bürger an die Urnen. Zwar nutzte nur knapp die Hälfte der Berechtigten die Möglichkeit, über das Baugebiet abzustimmen, aber die Ablehnung fiel eindeutig aus: Fast 70 Prozent der Stimmen unterstützten den Antrag, den Aufstellungsbeschluss für das Mittelgewann aufzuheben. Michler selbst setzt sich fortan für mehr Bürgerbeteiligung ein, will etwa zu künftigen Baugebieten die Einwohner per App befragen.

Ladenburg

In der Stadt gab es bislang keine Bürgerentscheide, aber mehrere Bürgerbeteiligungsverfahren und Bürgerinitiativen. 1986 gründete sich eine gegen die kreiseigene Müllverbrennungsanlage, 1992 sammelte sie rund 32 000 Unterschriften. Im Dezember desselben Jahres entschied sich der Kreistag für ein anderes Konzept, das Thema war vom Tisch. 1994 lehnte der Gemeinderat einen Antrag auf Bürgerentscheid zur Einführung einer Fußgängerzone ab und beauftragte ein Verkehrsgutachten für die Altstadt.

Heddesheim

Die geplante Ansiedlung des Logistikunternehmens Pfenning spaltete im Jahr 2009 die Gemeinde. Nachdem der Gemeinderat im Februar den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans gefasst hatte, regte sich mehr und mehr Widerstand in der Bevölkerung, es gründete sich eine Bürgerinitiative. Im Frühjahr forderte die Fraktion der Grünen einen Bürgerentscheid, doch der wurde von der Ratsmehrheit abgelehnt. Nach der Kommunalwahl und in neuer Zusammensetzung stimmte der Gemeinderat schließlich im August für eine – unverbindliche – Bürgerbefragung am 27. September. Ergebnis: 2910 Bürger machten ihr Kreuz bei „Ja“, 2870 bei „Nein“ zum Pfenning-Projekt. Fast ähnlich knapp (11:9 Stimmen) beschloss der Gemeinderat im Oktober, das Verfahren weiterzubetreiben.

Hirschberg

2013 konnten die Bürger entscheiden, ob es an der Bergstraße eine Gemeinschaftsschule geben sollte. Die damals neue Schulform wäre eine Weiterentwicklung der Karl-Drais-Schule Hirschberg/Heddesheim gewesen – und sie war das politische Thema des Jahres 2013 schlechthin in Hirschberg. Beim Bürgerentscheid am 22. September 2013 stimmten schließlich 3007 Hirschberger gegen das Vorhaben. Mit 2741 Stimmen waren die Befürworter der neuen Schulform die knappen Verlierer des spannenden Wahlabends. Die Gemeinde Heddesheim entschied sich daraufhin, die Gemeinschaftsschule allein – also ohne den bisherigen Partner Hirschberg – zu entwickeln. Der Schulzweckverband als Schulträger der einst gemeinsamen Werkrealschule wurde daraufhin aufgelöst.

Schriesheim

In der Weinstadt hat es bislang noch keinen Bürgerentscheid gegeben, nur einen Versuch: 1976 startete das Autonome Jugendzentrum ein Bürgerbegehren gegen den Gemeinderatsbeschluss zum Abriss des Alten Rathauses in der Bismarckstraße, in dem es sein Domizil hatte. Das Quorum für den Bürgerentscheid betrug 1199 Unterschriften, 1244 wurden im Rathaus abgegeben. „Es wurde so lange geprüft und gezählt, bis das Quorum unterschritten war“, erinnert sich Adam Welker, damals im Jugendzentrum aktiv. Aus formalen Gründen lehnte der Rat einen Bürgerentscheid denn auch ab.

Altenbach / Ursenbach

In den Ortsteilen Altenbach und Ursenbach, die heute zu Schriesheim gehören, fanden Bürgerentscheide statt, bevor sie nach Schriesheim eingemeindet wurden. In Altenbach verbuchte die Abstimmung, damals offiziell „Anhörung“ genannt, am 12. September 1971 eine Wahlbeteiligung von 54,8 Prozent. Von den 610 Wählern votierten rund 71 Prozent mit Ja und 28 Prozent mit Nein. Am 26. März 1972 waren die Ursenbacher aufgerufen, über die Frage abzustimmen: „Sind Sie für die Eingliederung der Gemeinde Ursenbach in die Stadt Schriesheim?“ Von den 102 Wahlberechtigten gaben nur 43 ihre Stimme ab. Nur acht votierten mit Nein, aber 35 mit Ja – wahrlich eine eindrucksvolle Manifestation von Bürgerwillen. agö/pj/tge/-tin

