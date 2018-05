Jazz-Konzerte und Workshop

Anzeige

Der Ladenburger Gitarrist Marcus Armani veranstaltet mit dem Hirschberger Saxofonisten Nicolai Pfisterer auch in diesem Jahr wieder einen Jazzworkshop in der Römerstadt. Von Donnerstag, 31. Mai, bis Sonntag, 3. Juni, treffen sich die Teilnehmer täglich ab 9.30 Uhr in verschiedenen städtischen Gebäuden zur musikalischen Seminararbeit.

Jeden Abend dürfen sich Jazzfans auf Gratis-Konzerte freuen: Die namhaften Workshop-Dozenten treten am Donnerstag um 19 Uhr im Glashaus am Reinhold-Schulz-Waldpark auf. Eine große Jamsession findet am Freitag um 19 Uhr in der „Kiste“-Pflastermühle statt. Am Samstag um dieselbe Uhrzeit steigt eine Freiluft-Jamsession im Bischofshof (bei Regen im Kaiserkeller). Das schon traditionelle Abschlusskonzert aller Teilnehmer gibt es am Sonntag um 16 Uhr an der Wehrmauer gegenüber der St. Sebastianskapelle. j p