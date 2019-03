Joel Kirchner führt Liste an

Die SPD im Wahlkreis 1 (Heddesheim, Hemsbach, Laudenbach) hat ihre Kandidaten zur Kreistagswahl am 26. Mai nominiert. Am Donnerstag stellten sich die sieben Kandidaten und diezwei Ersatzkandidaten der SPD im Restaurant „Beim Alex“ in Weinheim den Mitgliedern der Ortsvereine bei einer Mitgliederversammlung zur Wahl, wie die Partei mitteilt.

Nach der Begrüßung durch den Heddesheimer Ortsvereinsvorsitzenden Michael Holler oblag die Versammlungsleitung dem Hemsbacher SPD-Chef German Braun. Die 23 anwesenden Mitglieder der drei Ortsvereine nominierten folgende Bewerber:

1. Joel Kirchner: Hemsbach

2. Jürgen Merx: Heddesheim

3. Bernd Hauptfleisch: Laudenbach

4. Jürgen Harbarth: Heddesheim

5. Ulrike Schweizer: Laudenbach

6. Lars Aschemann: Hemsbach

7. Frauke Eichelberg: Hemsbach Ersatzkandidaten

1. Axel Ankenbrand: Hemsbach

2. Lorenz Aschemann: Hemsbach

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.03.2019