Jugend geht kaum zur Wahl

Die Wahl des Jugendgemeinderates von Edingen-Neckarhausen ist gelaufen. Der Wahlausschuss hat gestern Nachmittag das vorläufige Endergebnis festgestellt. Danach sind – wie erwartet – alle zwölf Kandidaten in das Gremium gewählt worden.

Obwohl die Wahl zum ersten Mal online erfolgte, alle Jugendlichen ihre Stimmen also bequem zu Hause per Internet abgeben konnten, war die Wahlbeteiligung sehr gering. Von den mehr als 1000 Wahlberechtigten machten lediglich 85 von ihrem Recht Gebrauch, das entspricht einem Anteil von rund 6,2 Prozent.

Hier die Gewählten in der Reihenfolge der erreichten Stimmen:

Schaefer, Phillip, 97 Stimmen

Frank, Dennis, 94

Schwarz, Constantin, 89

Alcaniz Schnur, Marlon, 84

Sanzol Rieth, Timo, 79

Hohl, Talessa Alina

Jakoni, Emilia, 71

Hanisch, Paul, 71

Ritter, Maria, 68

Baumbusch, Annika, 55

Kettner, Finja, 52

Görgülu, Aliye, 43

Bei der Wahl des ersten Jugendgemeinderates im Dezember 2015 waren 5,6 Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen gegangen. Auch damals gab es exakt so viele Bewerber wie Sitze zu vergeben waren. Mit Phillip Schaefer, Dennis Frank, Constantin Schwarz, Marlon Alcaniz Schnur und Finja Kettner traten sechs der zwölf Jugendgemeinderäte jetzt zum zweiten Mal an. hje

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018