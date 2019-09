Jugendchor wird gegründet

Mit großer Freude beobachtet die Sängereinheit, dass sich der Kooperationspartner, der Schulchor der Martin-Stöhr-Schule, großer Beliebtheit erfreut. In den vier Jahren der Grundschulzeit entstehen hier Freundschaften und die Kinder lernen den Spaß am gemeinsamen Singen. Um den Kindern über die Grundschulzeit hinaus eine Chance zu bieten, diese Freude und die entstandenen Freundschaften in der Gemeinde weiter zu pflegen, hat sich der Verein nach einer Pause von 35 Jahren dazu entschlossen, in Leutershausen wieder einen Jugendchor zu gründen.

Leiter ist Meinhard Wind

Für dieses Vorhaben konnte man mit Meinhard Wind einen Experten für Jugendmusik gewinnen, der als Lehrer für Klavier an der Musikschule Schriesheim tätig ist und bereits andere Jugendchöre leitet. In Abstimmung mit dem Jugendchorleiter möchte man ein junges und modernes Repertoire aus der aktuellen Rock- und Pop-Szene im Jugendchor aufbauen, ist aber auch offen für die Wünsche der jungen Sänger. Neben der musikalischen Leitung ist es wichtig, dass die Kinder im Verein gut aufgehoben und betreut werden. Mit Maiken Preßler und Christine Pietsch-Lang hat die Sängereinheit zwei Betreuerinnen, die beide seit vielen Jahren im Frauenchor singen und selbst Kinder im Altersbereich des Jugendchors haben. Die erste Probe findet am Freitag, 27. September, um 18 Uhr in der Grundschule statt. red

Info: E-Mail an jugendchor@se1864-leutershausen.de

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.09.2019