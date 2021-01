Jugendliche werfen Cannabis und Butterflymesser aus Autofenster

Speyer.Drei Jugendliche haben am vergangenen Donnerstag zwei Gegenstände aus einem am Feldweg in der Waldseerstraße geparkten Auto geworfen, als sie einen Streifenwagen erblickten. Laut Polizei soll es sich bei jenen Gegenständen um ein Butterflymesser mit einer Klingenlänge von zehn Zentimetern sowie eine geringe Menge Cannabis handeln. Gegen die beiden 22-jähigen Speyerer, die die Gegenstände zuvor in Besitz hatten, ermittelt die Polizei nun wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz. Außerdem stammten die Personen aus drei verschiedenen Haushalten, weshalb zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung eingeleitet wurde

