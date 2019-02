Jugendräte besuchen Landtag

Neckar-Bergstraße.Landtagsluft geschnuppert haben Jugendgemeinderäte aus Dossenheim, Schriesheim, Ladenburg und Heddesheim bei einem Besuch in Stuttgart. Sie folgten damit einer Einladung des Grünen-Abgeordneten Uli Sckerl. Im Landtag erhielten die jungen Leute einen umfassenden Einblick in die Arbeit des Parlaments und der Abgeordneten. Wie Politik auf Landesebene „funktioniert“, veranschaulichte ihnen ein Planspiel im Plenarsaal. „Ich finde es hervorragend, dass ihr euch in Eurer Gemeinde engagiert“, lobte Sckerl die ehrenamtlich tätigen Jugendräte. Er diskutierte mit ihnen unter anderem über die Schülerdemos „Friday for Future“. Es sei sehr wichtig, wenn junge Menschen sich für ihre Zukunft einsetzen, so Sckerl. Es gehe darum, sie endlich ernst zu nehmen. Nächste Station der Gäste war die Ausstellung „NS-Justiz in Stuttgart“ im dortigen Landgericht. red (Bild: Wahlkreisbüro Sckerl)

