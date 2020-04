Junger Mann gestorben

Das Landratsamt hat am Donnerstag den zwölften Corona-Todesfall im Kreis gemeldet. Demnach starb am Mittwoch ein unter 40 Jahre alter Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis in einer Klinik im Landkreis Karlsruhe. Bestätigt wurde außerdem der erste Tote aus der Stadt Heidelberg.

Insgesamt registrierte das Gesundheitsamt bis Donnerstag 652 Fälle von Corona-Infektionen im Kreis. Damit kamen gegenüber dem Vortag 27 hinzu. 221 Personen gelten inzwischen als genesen.

In Edingen-Neckarhausen gab es nach den jüngsten Zahlen bisher 18 bestätigte Infektionen. Acht Bürger sind wieder gesund. Auf 14 summiert sich die Zahl der positiven Tests an Heddesheimern, zwei von ihnen sind bereits genesen. Bislang 17 Fälle meldete die Behörde für Hirschberg, drei Einwohner haben die Infektion schon ausgestanden. Vier Genesene gibt es in Ilvesheim, wo bis sich bis Donnerstag acht Menschen nachweislich infiziert hatten. Zehn Ladenburger wurden positiv auf das Virus getestet – vier führt das Gesundheitsamt auf der Liste der genesenen Personen. In Schriesheim haben sich bislang 16 Personen mit dem Virus angesteckt, fünf sind wieder gesund.

Die Corona-Hotline beim Gesundheitsamt ist unter Telefon 06221/522 18 81 täglich in der Zeit von 7.30 bis 19 Uhr erreichbar. agö

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.04.2020