In der Weinstadt laufen mehrere Aktionen parallel: Eine, „Schriesheim solidarisch“, ist eine Gruppe auf der Plattform WhatsApp, die Ältere und Kranke unterstützen will, indem sie sie mit potenziellen Helfern zusammenbringt. Verantwortlich sind BgS-Stadträtin Lissy Breitenreicher und Brigit Schall, Mit-Initiatoren sind zudem Jessica Zipperle, Shelan Khoja und Andreas Gehrig. Stand Donnerstagmittag gehören ihr 173 Teilnehmer an.

„Schriesheim hilft“ ist eine von der Stadt koordinierte Aktion. Wer den Online-Kontakt aufruft oder sich von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr bei der Hotline 06203/ 602-116 meldet, kann dort Hilfebedarf anmelden.

Unter dem Schlagwort „Schriesheim hilft“ gibt es eine ständig aktualisierte Liste von Geschäften, Restaurants, Handwerksbetrieben oder Apotheken, die liefern, reparieren oder die Möglichkeit anbieten, Waren oder Mahlzeiten abzuholen. Dazu gibt es jetzt noch eine kommunale Treue-Aktion, nämlich „Schriese kaaf in Schriese“: Wer in der Zeit der Schließungen einen solchen Service in Anspruch nimmt, kann Gutscheine in der Einkaufswährung Schriesheimer Strahler gewinnen. Dazu muss man den Kassenbon, Namen und Anschrift bei der Stadt einreichen, entweder per Brief an Wirtschaftsförderer Torsten Filsinger, durch Einwurf im Rathaus-Briefkasten oder online unter wirtschaftsfoerderung@schriesheim.de stk

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.04.2020