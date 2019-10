Kabarettist Arnim Töpel ist wieder da

Der Kabarettist Arnim Töpel ist am Freitag, 8. November, um 19.30 Uhr wieder zu Gast in Heddesheim. Im Bürgerhaus der Gemeinde stellt der bereits mehrfach ausgezeichnete Künstler in seinem Programm „Masterbabbler“ einen Querschnitt seines vielseitigen Schaffens zusammen. In der Kabarettistenszene wird er geschätzt für seine musikalische Klasse, seine sprachliche Eleganz und für seine Authenzität. Töpels Markenzeichen ist der Mundartwechsel zwischen hochdeutsch und kurpfälzisch. Vorverkaufskarten sind in der Gemeindebücherei Heddesheim erhältlich und kosten acht Euro (Telefon 06203/10 12 39). Karten an der Abendkasse kosten zehn Euro. es

