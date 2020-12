Kämmerer sieht „nicht schwarz“

Einstimmig hat der Schriesheimer Gemeinderat die Jahresrechnung für 2019 gebilligt. Bürgermeister Hansjörg Höfer, sein Kämmerer Volker Arras sowie die Stadträte waren mit dem Ergebnis der Einnahmen und Ausgaben für 2019 zufrieden. Auch die Abrechnung der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasser fand einhellige Zustimmung.

Allerdings kündigte Arras an, dass im kommenden Jahr hier eine Gebührenerhöhung ins Haus stehe, um eine Unterdeckung zu vermeiden. Auch die Prognosen für 2020 stimmen Höfer und seine Verwaltung positiv. „Wir haben in keine überflüssigen Dinge investiert, sondern das bereitgestellt, was die Bürger von uns fordern“, so der Bürgermeister.

Die Zinssituation sowie die zu erwarteten Steuereinnahmen würden es Schriesheim auch in Zukunft ermöglichen, die Infrastruktur zu erhalten und auszubauen.

Mahnende Worte kamen vom Kämmerer: „Ich sehe für 2020 und 2021 nicht schwarz. Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht zu sehr in die Verschuldung kommen.“ Derzeit beträgt der Schuldenstand der Stadt auf 9,7 Millionen Euro.

„Gut gelaufen“, war die einhellige Meinung der Stadträte, die denn auch gleich 2,5 Millionen Euro für neue Fenster bei der Sanierung des Kurpfalz-Gymnasiums bewilligten. Nach der Ausschreibung erhielt den Zuschlag ein Unternehmen aus Tauberbischofsheim. tan

