Edingen-Neckarhausen.In einem Wohnhaus ist es am Montagvormittag aus bislang unbekannten Gründen zu einem Kaminbrand gekommen. Über verletzte Personen ist noch nichts bekannt. Das Feuer brach laut Polizei gegen 10.30 Uhr in der Mannheimer Straße im Ortsteil Edingen aus. Wegen des Feuerwehreinsatzes ist die Mannheimer Straße, die Hauptdurchgangsstraße in Edingen ist, derzeit voll gesperrt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.02.2021