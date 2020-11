Kantorei der Friedrichsfelder Johannes-Calvin-Kirche singt am Ersten Advent

Friedrichsfeld.„Macht hoch die Tür“, „Tochter Zion, freue dich“ und „Wie soll ich dich empfangen“ – das sind traditionsgemäß Lieder und Weisen, die in den Kirchen in der Adventszeit landauf landab gesungen werden. Weil nach wie vor der volle Gemeindegesang nicht erlaubt ist, wird im Gottesdienst am heutigen Ersten Advent um 10 Uhr in der Friedrichsfelder Johannes-Calvin-Kirche die Kantorei unter der Leitung von Claudia Schwabe stellvertretend adventliche Chorsätze singen. Den Gottesdienst hält Pfarrer Michael Jäck.

