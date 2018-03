Kantorei sucht Projektsänger

Anzeige

Am 14. Oktober gibt die Kantorei der Calvin-Kirche ihr großes Konzert mit Werken von Johann Sebastian Bach. Das ist zum einen das „Magnificat in D-Dur“ und die Kantate 29, die „Ratswahlkantate“. Wer da mitsingen möchte, kann noch als Projektsänger einsteigen. Die Kantorei ist schon fleißig am Üben. Die Probezeiten sind immer dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr im Gemeindehaus. Außerdem wird die Kantorei beim Frühlingsfest am 22. April mit einem Info-Stand vor der Merian-Apotheke präsent sein. Die Mitglieder werden dort bei einem Glas Sekt und „musikalischem“ Gebäck gerne Auskunft über die Chorarbeit und neue Projekte geben. -ion