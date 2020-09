Karl-Kübel-Schule bis einschließlich Montag geschlossen - zwei bestätigte Corona-Fälle 

Bensheim.Die Karl-Kübel-Schule in Bensheim bleibt vom heutigen Freitagnachmittag bis einschließlich Montag, 21.9., aufgrund zweier bestätigter Infektionen mit dem Coronavirus geschlossen. Dies teilte der Kreis am Freitagnachmittag mit.

Aktuell gibt es zwei bestätigte Infektionsfälle an der Schule, darunter ist eine Lehrkraft. Es kommt zu zahlreichen Benachrichtigungen durch die Corona-Warn-App. Alle davon betroffenen Personen werden gebeten, sich per E-Mail an gesundheit@kreis-bergstrasse.de an das Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße zu wenden und Angaben zur telefonischen Erreichbarkeit zu machen.

