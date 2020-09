Kartoffeln auf Fahrbahn - Vollsperrung in Worms

Worms.Ein umgekippter Kartoffel-Anhänger hat zur Sperrung der Bundesstraße in Worms geführt. Am Samstagabend blockierten die Hinterräder eines Traktors eines 31-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden mit Kartoffeln beladenen Anhänger des Traktors gerieten ins Schlingern, einer davon kippte schließlich um. Ein Großteil der geladenen Kartoffeln verteilte sich auf der Fahrbahn. Bis zur Bergung des Anhängers und der Säuberung der Fahrbahn war die Bundesstraße für etwa drei Stunden in beide Richtungen gesperrt.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 27.09.2020