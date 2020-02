Katholiken dürfen wählen

Die Katholiken in der Erzdiözese Freiburg wählen einen neuen Pfarrgemeinderat (PGR). Zum ersten Mal in Deutschland können sie dabei ihre Stimme auch per Internet abgeben, allerdings erst ab 7. März. Entsprechende Benachrichtigungen haben sie bereits erhalten. Darauf befindet sich ein Code, der freigerubbelt und einmalig zur Stimmabgabe verwendet werden kann. Online geht das bis Freitag, 20. März. Am Samstag und Sonntag, 21./22. März, können die Wahlberechtigten ihre Stimmen dann herkömmlich auf einem Papierformular im Wahllokal verteilen.

Zusammen mit dem vom Erzbischof bestellten verantwortlichen Pfarrer der Seelsorgeeinheit und dem Gemeindeteam gestaltet der Pfarrgemeinderat das Leben der Seelsorgeeinheit, wie es in den Statuten heißt. Um Fragen von Vermögen, Finanzen und Personal kümmern sich hingegen die örtlichen Stiftungsräte, die vom PGR gewählt werden, nicht direkt von den Gläubigen.

„Ich bin froh, dass wir so viele Kandidaten zusammenbekommen haben“, sagt Pfarrer Markus Miles von der Kirchengemeinde St. Martin Mannheim. Zu ihr gehören die Pfarreien Seckenheim, Friedrichsfeld, Edingen und Neckarhausen. Die Zahl der PGR-Mitglieder wurde dort von 20 auf 16 reduziert. „Eine Größe, mit der man gut arbeiten kann“, findet Miles. Um die 16 Plätze bewerben sich 16 Kandidaten, ein 17. Bewerber zog seine Kandidatur kurzfristig wieder zurück. Damit alle vier Pfarreien angemessen vertreten sind, kommen zunächst aus jeder von ihnen drei Bewerber zum Zug, erst dann entscheidet die Stimmenzahl. Bei 16 Bewerbern für 16 Sitze ändert das am Ergebnis allerdings nichts.

Unechte Teilortswahl

Ähnlich ist das Verfahren in Ladenburg und Heddesheim. „Wir haben eine unechte Teilortswahl“, erläutert Josef Doll, der Vorsitzende des Wahlausschusses. Von den zwölf Kandidaten auf der gemeinsamen Liste kommen fünf aus jeder der beiden Pfarreien zum Zug. Auch in der Kirchengemeinde Schriesheim-Dossenheim gibt es zwei Stimmbezirke, die jeweils vier der acht Sitze besetzen können. Allerdings treten in Dossenheim nur drei Kandidaten an. Deshalb können die Wähler hier einfach einen vierten Namen auf dem Stimmzettel notieren. Wird auf diese Weise ein weiteres Mitglied gewählt, so wird er nachträglich gefragt, ob er zur Annahme des Amtes bereit ist. In der Kirchengemeinde Weinheim-Hirschberg stellt die Pfarrei Johannes Baptist Hirschberg drei von insgesamt 17 Mitgliedern des Gremiums. Mit Ausnahme des Stimmbezirks St. Jakobus Hohensachsen entspricht die Zahl der Kandidaten exakt jener der zu vergebenen Sitze.

Der Frauenanteil unter den Bewerbern ist sehr unterschiedlich. So kandidieren in Heddesheim jeweils drei Frauen und drei Männer, in Ladenburg dagegen nur eine Frau bei fünf Männern. In Seckenheim sind die Frauen unter sich, in Friedrichsfeld gibt es zwei Männer und Frauen auf dem Stimmzettel, in Edingen liegt der Frauenanteil bei 40 Prozent. Eine reine Männerdomäne ist die Liste in Neckarhausen. In Ilvesheim nehmen Frauen zwei von drei Plätzen auf der Liste ein, in der Kirchengemeinde St. Magdalena sind es neun von 20. Schlecht sieht es in Weinheim-Hirschberg aus, wo nur vier von 18 Kandidaten weiblich sind. In Schriesheim steht eine Frau zur Wahl, in Dossenheim sind zwei von drei Bewerbern weiblich.

„Persönliche Ansprache zieht“

In der Kirchengemeinde Mannheim St. Martin sind 40 Prozent der Bewerber neu, haben also bisher nicht dem PGR angehört. „Das finde ich spannend, und ich bin sehr froh darüber“, erklärt Pfarrer Markus Miles. Auch die Altersgruppen sieht er gut gemischt. Aus der Suche nach Kandidaten habe er sich bewusst herausgehalten. Darum hätten sich die amtierenden Pfarrgemeinderäte und der Wahlausschuss gekümmert. „Persönliche Ansprache zieht am meisten“, glaubt Miles. Das bestätigt auch Josef Doll aus Heddesheim mit Hinweis auf die Erfahrungen seiner Mitstreiter. Manche hätten einfach ein Talent, andere für die Mitarbeit zu begeistern, sagt Doll. Für ihn selbst gelte das nicht.

„Wir haben uns anfangs schon gefragt, ob wir 18 Kandidaten finden“, gesteht Dominik Dieter vom Wahlvorstand der Kirchengemeinde Maria Magdalena Mannheim, zu der auch Ilvesheim gehört. Nun gibt es sogar zwei Bewerber mehr als Sitze zu vergeben sind. Für die Gewählten werde die Aufgabe nicht leicht, sagt Dieter: „Es geht darum, den Wandel mitzugestalten. Das ist Chance und Herausforderung zugleich.“

Info: Informationen zur Wahl: www.pgr-wahl-freiburg.de

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.02.2020