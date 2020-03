Katholiken können bis 5. April abstimmen PGR-Wahl verlängert

Die Neuwahl der Pfarrgemeinderäte bei den Katholiken wird um zwei Wochen verlängert. Dies haben die Wahlvorstände am Mittwoch mitgeteilt. Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger hatte das am Dienstag entschieden. Hintergrund ist die Corona-Epidemie.

Nach Angaben der katholischen Kirche ist eine Teilnahme an der Wahl nunmehr ausschließlich online oder per Brief möglich, die Wahllokale

...