Katholiken wählen mit Hindernissen

Unter vollkommen veränderten Bedingungen haben die Katholiken im Erzbistum Freiburg und damit auch in der Region ihre neuen Pfarrgemeinderäte gewählt. Bereits die Möglichkeit zur Online-Wahl war eine Premiere. Mit der Corona-Krise entfiel dann auch noch die Möglichkeit, seine Stimme im Wahllokal abzugeben. Stattdessen wurde die Frist kurzerhand verlängert und eine Wahl per Brief angeboten.

Die Ergebnisse fielen alles andere als überraschend aus. Wegen der niedrigen Zahl von Kandidaten gab es nur in wenigen Fällen eine echte Wahl. Meist wurden alle Kandidaten gewählt, die auf dem Zettel standen.

In der Seelsorgeeinheit Weinheim-Hirschberg waren 11 192 Katholiken ab 16 Jahren zur Wahl aufgerufen, 786 haben gewählt. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von rund sieben Prozent. Mit 586 Wahlberechtigten nutzten drei von vier die erstmals angebotene Online-Wahl.

In der Kirchengemeinde Schriesheim-Dossenheim gab es 6625 Wahlberechtigte, 453 gaben ihre Stimme ab. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 6,8 Prozent. In Schriesheim lag sie dabei mit 6,5 Prozent etwas niedriger als in Dossenheim (7,2 Prozent). Der Anteil der Onlinewähler betrug mehr als 80 Prozent.

In der Kirchengemeinde Ladenburg-Heddesheim gaben von 5972 Wahlberechtigten 345 ihre Stimme ab, das sind 7,9 Prozent. Der Anteil der Online-Wähler betrug dabei rund 72 Prozent.

In der Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin lag die Wahlbeteiligung bei 7,1 Prozent. Von den 8 065 Wahlberechtigten gaben 390 ihre Stimme online ab, 185 wählten per Brief. Damit nutzten knapp 68 Prozent der Wähler die Online-Variante.

In der Kirchengemeinde Mannheim Maria Magdalena, zu der auch Ilvesheim zählt, lag die Wahlbeteiligung insgesamt bei nur 5,8 Prozent. Eine E-Mail-Anfrage vom Montag zu weiteren Details blieb bis Redaktionsschluss am Dienstag unbeantwortet.

„Die diesjährige Wahl war für alle Beteiligten eine echte Herausforderung – und die haben sie hervorragend gemeistert“, zieht die Vorsitzende des Diözesanrates, Martina Kastner, Resümee. Nach Vorliegen der Ergebnisse aus 172 von 224 Seelsorgeeinheiten lag die Wahlbeteiligung im Erzbistum Freiburg bei rund zehn Prozent.

„Nicht überwältigend“

„Angesichts der erschwerten Umstände finde ich das Wahlergebnis nicht überwältigend – bin jedoch zufrieden“, sagte Pfarrer Markus Miles von der Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin auf Anfrage. Vor allem sei er darüber erfreut, dass sich so viele Gemeindemitglieder für die Online-Wahl entschieden haben. Aber: „Insgesamt hätte ich mich über eine Wahlbeteiligung im zweistelligen Bereich gefreut.“

Pfarrer Ronny Baier (Schriesheim) analysiert: „Auch die neu eingerichtete Online-Wahl konnte die fehlende Präsenzwahl nicht annähernd ausgleichen.“ Hinzu sei gekommen, „dass wir – wie viele Gemeinden im Bistum – ja keine Wahl im eigentlichen Sinne hatten, da bei uns nicht mehr Kandidaten als zu vergebende Sitze auf dem Wahlzettel zu finden waren.“

Man habe die Zahl der Sitze vor der Wahl verringert, weil es mit Blick auf die pastoralen Entwicklungen in der Diözese und die ab 2025 anstehende Bildung und Errichtung größerer pastoraler Räume (Pfarreien) künftig „ganz wesentlich auf örtliche Initiativen ankommt“, erklärt Baier weiter.

