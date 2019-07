In den Gemeinden Heddesheim und Hirschberg sind Keime im Trinkwasser aufgetaucht. Es handelt sich um Coliforme Keime und Escherichia-Coli-Bakterien (E-Coli), wie eine Kontrolle durch das Hygiene-Institut Heidelberg ergab. Dies teilte am Montag der Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße mit. Betroffen sind insgesamt rund 22 000 Menschen.

Mittags habe das Ergebnis festgestanden, sagt Jürgen Beck vom Zweckverband: „Das Wasser entspricht jetzt nicht mehr den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.“ Deshalb rät der Verband, Wasser bei 100 Grad kurz sprudelnd kochen zu lassen; das gilt nicht nur für Trinkwasser, sondern auch für solches, das für „Herstellung, Bearbeitung, Abfüllung oder Verpackung“ mit Lebensmitteln in Berührung kommt. Heißt: Wasser zum Zähneputzen oder Salatwaschen muss ebenso abgekocht werden wie das, mit dem Geräte oder Gefäße gereinigt werden.

Am Freitag sei das Wasser im Rahmen einer vorgeschriebenen mikrobiologischen Untersuchung entnommen worden. Am Montag habe das Ergebnis vorgelegen, fährt Beck fort.

Weitere Proben entnommen

E-Coli-Bakterien sind Indikatorkeime, die laut Verband „für eine frische fäkale Verunreinigung“ gelten können. Es müsse mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass weitere krankheitsauslösende Viren oder Keime wie Salmonellen im Wasser sind. Coliforme Keime sind im Gegensatz dazu lediglich ein Hinweis auf eine allgemeine biologische Verunreinigung. Sie können in menschlichen oder tierischen Ausscheidungen vorkommen, aber auch durch Fäulnisprozesse im Boden entstehen. Wie und wo die Keime ins Wasser gelangt sind, stehe noch nicht fest, so Beck: „Wir haben heute sofort eine Nachbeprobung vorgenommen und machen Ursachenforschung.“ Zudem werde die Verunreinigung eingegrenzt. Er sei seit 2011 beim Verband: „Seither ist so etwas nicht vorgekommen.“ Noch könne keine Entwarnung gegeben werden: Bis auf weiteres gilt also das Abkoch-Gebot. Weitere Rückfragen unter 06203/ 10 12 30. stk

