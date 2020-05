Keine neue Infektion

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Rhein-Neckar-Kreis ist im Vergleich zum Vortag nicht angestiegen. Das geht aus den Zahlen des Landratsamtes hervor. Demnach gab es am Freitagmittag insgesamt 960 bekannte Infektionen, genauso wie am Donnerstag. 899 Menschen sind mittlerweile wieder genesen, sodass es nur noch 23 sogenannte aktive Fälle gibt. Als aktiver Fall gilt, wer noch infiziert und in Quarantäne ist. Bisher sind 38 Personen, die mit dem Virus infiziert waren, gestorben. Insgesamt befinden sich derzeit noch 143 Menschen in Isolation. Darunter sind auch Leute ohne Symptome, die aber Kontakt mit Infizierten hatten.

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises ist auch für das Stadtgebiet Heidelberg zuständig. Genau wie im Rhein-Neckar-Kreis kam es auch dort von Donnerstag auf Freitag zu keiner neuen bestätigten Infektion. Die Zahl der noch aktiven Fälle liegt in Heidelberg bei vier, bisher gestorben sind dort sieben Menschen. tge

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.05.2020