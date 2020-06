Keine neuen Corona-Fälle

Die Zahl der nachgewiesenen Fälle von Corona-Infektionen bleibt weiter stabil. Wie das Landratsamt mitteilte, lag die Zahl der mit dem Virus infizierten Menschen im Rhein-Neckar-Kreis am Montag bei 964. Weil gleichzeitig die Zahl der Genesenen kontinuierlich steigt, sind inzwischen nur noch 21 aktive Fälle zu verzeichnen. Das sind deutlich weniger als zu Spitzenzeiten der Pandemie. Anfang April galten mehr als 400 Infizierte als noch aktiv. Die Marke von 200 wurde Mitte April unterschritten. Seit 5. Mai liegt diese Zahl ständig unter 100

Auch die Zahl derer, die wegen des Virus in Quarantäne bleiben müssen, geht nach und nach zurück. Inzwischen sind es nur noch 163, wie die Behörde mitteilt. Neben den Infizierten dürfen auch deren Kontaktpersonen das Haus nicht verlassen. Verstorbene im Zusammenhang mit der Erkrankung meldet das Amt unverändert 38. Umfangreiche Zahlen rund um die Pandemie und Grafiken gibt es im Corona-Dossier im Morgenweb. Die Zahlen werden ständig aktualisiert und zeigen auch die Entwicklung in der Metropolregion Rhein-Neckar auf. Eine interaktive Karte gibt einen Überblick über die Lage der Kreise und Städte. Die kritische Zahl von 50 und mehr Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen wird derzeit in der Region längst nicht erreicht. hje

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.06.2020