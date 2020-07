Keine neuen Infizierten

Die Zahl der Corona-Fälle im Rhein-Neckar-Kreis liegt am dritten Tag in Folge unverändert bei 980. Das geht aus der Statistik des Landratsamtes vom Dienstag hervor. Außerdem gab es weder neue Todesfälle (40) noch zusätzliche Genesene. Nach wie vor sind damit neun Patienten an dem Virus erkrankt.

Die Zahl von Tests in den beiden Testzentren des Kreises in Sinsheim und Schwetzingen lag nach Angaben von Pressesprecher Ralph Adameit in den vergangenen drei Wochen zwischen 10 und 45 täglich. Insgesamt wurden seit 11. Juni 518 Menschen getestet. Im gleichen Zeitraum gab es kreisweit zehn neue Fälle.

Die Corona-Hotline des Kreises ist jetzt nur noch werktags besetzt. Die vom Kreis genannte Rufnummer 116 117 ist allerdings dafür kein Ersatz, wie ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung in Stuttgart auf Anfrage erklärte. Sie sei nur für medizinische Notfälle zuständig und vermittle bei Bedarf einen Hausarzt oder eine Ambulanz. hje

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.07.2020