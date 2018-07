Keine Probleme in der Region

Anzeige

Heddesheim: Die Gemeinde beklagt momentan keine Probleme mit fehlenden Bademeistern. „Unsere Stellen sind alle besetzt“, erklärt Hauptamtsleiter Julien Christof. Jedes Jahr biete man Ausbildungsplätze zu Fachangestellten im Bäderbetrieb an. Der DLRG-Wachdienst sei zudem auch regelmäßig da. Die Bewerberlage sei jedoch nur mäßig zufriedenstellend. „Wir könnten zwei Plätze anbieten, haben aber momentan nur einen besetzt“, erläutert Christof. Zu Engpässen solle dies trotzdem nicht führen. Die meisten Bademeister würden nach ihrer Ausbildung im Betrieb bleiben.

Ladenburg: Auch die Stadt am Neckar beklagt keine Probleme. „Wir haben genug Bademeister da“, sagt ein Mitarbeiter des Rathauses Ladenburg. Dies sei aber auch der Tatsache geschuldet, dass man Personal von Ilvesheim übernommen habe – ohne die Verstärkung komme es trotzdem zu keinen Engpässen.

Ilvesheim: Das Hallenbad in Ilvesheim ist momentan aufgrund von Reinigungs- und Wartungsarbeiten geschlossen. Das Freibad wurde diese Saison nicht mehr geöffnet. Schuld war ein Defekt am Becken, das zu immensen Wasserverlusten führte. Mitarbeiter, die nicht in Ladenburg angestellt sind, würden deshalb Überstunden abbauen oder Urlaub machen, bis das Hallenbad im August oder September wieder öffnen könne, hier es gestern aus dem Rathaus. sza