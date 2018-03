Keiner folgt auf Dostal

Anzeige

Im Rahmen des jährlichen Jugendferienprogramms der Gemeinde wurde mit interessierten Kindern Nistkästen gebaut, die gerne mit nach Hause genommen wurden. Der Tagesausflug führte mit dem Bus in den Schwarzwald. „Es kamen auch wieder Gruppen aus den Kindergärten und den Schulen in den Vogelpark. Die Führungen werden von den Schülern mit Interesse verfolgt“, sagte der scheidende Vorsitzende. „Der Vogelpark bietet unseren Bürgern die Gelegenheit, einen direkten Einblick in die Vogelwelt zu nehmen“. Der Abschluss des Jahres bildete die Winterfeier mit Ehrungen. Auch auf der Streuobstwiese ist einiges zu tun, um der Natur ein Rückzugsgebiet zu ermöglichen.

Einen positiven Kassenbericht trug Ulrich Landenberger vor. Die Entlastung der Vorstandschaft erfolgte einstimmig. Werner Dostal dankte dem Gründungsmitglied Hans Kippenhan für seine jahrzehntelange Unterstützung mit einem Geschenkkorb.

Langer Applaus

Jörg Landenberger, der zweite Versitzende, ist noch ein Jahr im Amt und übernahm die Neuwahlen. Für Werner Dostal wurde kein Nachfolger gefunden. Landenberger wird deshalb mit dem Team der Vorstandschaft den Verein im nächsten Jahr führen – in der Hoffnung, dass dieser Posten wieder besetzt werden kann.

Einstimmig wurde Werner Dostal zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Damit geht beim Vogelverein eine Ära zu Ende, Werner Dostal hat 30 Jahre für den Vogelverein gearbeitet und versicherte, sich auch in Zukunft im Verein zu engagieren. Ihren Respekt vor diesem jahrzehntelangen Engagement bewiesen die Mitglieder mit lang anhaltendem Applaus.

