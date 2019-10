Kerweausklang mit Knöchel und Kraut

Drei Tage lang ist in Friedrichsfeld Kerwe gefeiert worden. Genau genommen sogar vier, denn zwei Straußwirtschaften hatten bereits freitags zum Auftakt eingeladen. Am Sonntag hatte sich zudem der Büchereiförderverein in das Geschehen eingeklinkt. Hier gab es einen großen Bücherflohmarkt und ein Schätzspiel sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Diese hatten wegen des fehlenden Rummels in diesem Jahr das Nachsehen.

Hier hatte die Leiterin der örtlichen Bibliotheks-Zweigstelle, Birgit Leuther, eine gute Idee. Sie bot Entenangeln, Basteln sowie das große Vier-gewinnt-Spiel an, was von den kleinen Besuchern gerne angenommen wurde. Nach einem etwas ruhigeren Sonntagabend klang die Kerwe am Montag aus. Zum Frühschoppen gab es beim Turnverein die beliebten Knöchel mit Kraut. In der größten Straußwirtschaft herrschte den ganzen Tag über reger Betrieb.

Selbst bei der Verlosung am Abend war die Turnhalle noch voll besetzt. Das lag sicher auch daran, dass der Sonderpreis nur an anwesende Gewinner ausgegeben wurde. Die restlichen Gewinne können auch abgeholt werden.

Folgende Losnummern wurden gezogen und noch nicht abgeholt: Los-Nr. 300 gelb, Los-Nr. 364 gelb, Los-Nr. 802 gelb, Los-Nr. 855 weiß, Los-Nr. 893 weiß, Los-Nr. 988 rot. Die Preise können nach telefonischer Abstimmung beim 3. Vorsitzenden Rolf Lutz, erreichbar unter 0621/47 37 71, abgeholt werden. Zum Abschluss zog es viele noch zu den Schlabbdeweln. -ion

