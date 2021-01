Kerze sorgt für Wohnzimmerbrand - Bewohner erleiden Rauchgasvergiftung

Schriesheim.In einem Wohnzimmer in Schriesheim-Altenbach ist am gestrigen Sonntagabend ein Brand ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Gegen 23.30 Uhr rückten die Rettungskräfte in die Blumenstraße aus, wo das Feuer an einem Schrank ausgebrochen und auf die Holzdecke übergangenen war. Ersten Ermittlungen zufolge soll eine unbeaufsichtigte Kerze den Schrank entflammt haben.

Die Freiwillige Feuerwehr Schriesheim löschte den Brand schließlich zügig. Der 51-jährige Wohnungsinhaber sowie seine 35-jährige Frau konnten die Wohnung rechtzeitig verlassen, kamen jedoch gemeinsam mit zwei weiteren Hausbewohnern wegen des einer Rauchgasvergiftung in umliegende Kliniken. Eine Katze, die durch die Feuerwehr aus der Wohnung gerettet werden konnten, erlag kurze Zeit später den Folgen des Brandes.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 80 000 Euro. Die Wohnung ist nach Angaben der Feuerwehr unbewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

