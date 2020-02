kfd-Ausflug nach Freiburg

Alle interessierten Frauen sind eingeladen, am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Oktober, an einem zweitägigen Ausflug der katholischen Frauen (kfd) nach Freiburg teilzunehmen. Erste Station auf der Fahrt mit dem Bus ist die Autobahnkirche Baden-Baden, wo Pfarrer Zimmer eine Andacht mit der Frauengruppe hält. Im Anschluss geht es nach Freiburg, wo der Nachmittag zur freien Verfügung steht. Am Abend wird das Hotel in Gutach angesteuert, wo ein Vier-Gänge-Menü auf die Frauen wartet. Am Sonntagvormittag ist eine Heilige Messe mit Pfarrer Huber geplant. Danach geht es zur Besichtigung einer Glasbläserei nach Wolfach. Rückkehr in Leutershausen ist gegen 20 Uhr. Anmeldungen sind bis 13. März bei Heidi Schmitt, Telefon 06201/55419, möglich. wn

