Kinder leiden unter Mangel an Bewegung

„Das Ergebnis hat uns überrascht“, stellt Professorin Mike Wasner fest. Die Lehrstuhlinhaberin und Dekanin der SRH-Hochschule Heidelberg präsentierte die Resultate des ersten Tests von Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Projekts „Gesunde Kids – Fit fürs Leben“.

An der Erich-Kästner-Schule Ladenburg als Pilotschule waren es 55 Kinder, die unter 80 Teilnehmern mit Erlaubnis der Eltern zur Mitwirkung bereit waren. Aufgeteilt nach Altersgruppen galt es im vergangenen Sommer 2017 bestimmte Aufgaben zu absolvieren: Spuren nachzeichnen, einen Ball auffangen und auf einem Brett balancieren.

Damit wurden die motorischen Kompetenzen Handgeschicklichkeit, Ballfertigkeit und Balance getestet. Ergebnis: 24 Kinder, das sind 44 Prozent, sind in den Altersgruppen sieben bis zehn und elf bis 16 Jahre in ihrer „motorischen Entwicklung kritisch oder gar auffällig, insbesondere in der Handgeschicklichkeit“, so Wasner. Mädchen seien mit 52,1 Prozent häufiger betroffen als Jungen. Dabei sei das SRH-Team im Vorfeld eher von Schwierigkeiten in der Balance und Ballfertigkeit ausgegangen, die man gut mit einem zusätzlichen Bewegungsangebot im Sportunterricht unterstützen könne. „Das Training der Handgeschicklichkeit muss jedoch vorrangig in anderen Unterrichtsstunden bearbeitet werden“, verdeutlicht Wasner.