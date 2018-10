Kinder vertiefen sich in die bunte Welt der Bücher

Lea, Schülerin der dritten Klasse der Strahlenberger Grundschule, steht erst etwas verunsichert vor den Tischen mit der Unmenge an Büchern, die sich in einem der Räume des neuen Schülerhorts auftürmen. Dann hat sie das gefunden, wonach sie gesucht hat: ein Buch über Pferde. Auch ihre Freundin Maja wurde schnell fündig. Sie hielt Ausschau nach ihrem Lieblingsbuch „Lottas Leben“ und hat es dann auch auf einen der Tische gefunden.

Dieser Schulvormittag war so ganz nach dem Geschmack der Kinder: Statt still auf ihren Stühlen zu sitzen, durften sie in Büchern schmökern und sich dann mit dem Lieblingswerk auf ein Sitzkissen zurückziehen und darin lesen. Dass sich die Grundschüler an diesem Tag in die bunte Abenteuerwelt der Bücher vertiefen durften, das hatten sie dem Rotary Club Schriesheim-Lobdengau zu verdanken, der in der Woche des Buches diese Fülle an Literatur ermöglichte, die von Utes Bücherstube bereitgestellt wurde.

Seit mehreren Jahren, genauer gesagt nach dem Stadtjubiläum und der enormen Resonanz beim „StadtLesen“, haben sich die Rotarier die Lesekompetenz bei den Grundschülern auf ihre Fahnen geschrieben. „Das ist für uns ein ganz großes Bedürfnis“, bekannte Karl Glenz, der an diesem Vormittag gemeinsam mit dem Präsidenten des Rotary-Clubs, Karl-Heinrich Lorenz, in die Strahlenberger Grundschule kam und sich an der Begeisterung der Kinder erfreute.

Schüler wählen Wunschtitel

Es sei wichtig, dass Kinder mehr zum Buch greifen als sich von Computerspielen berieseln zu lassen, führte Glenz weiter aus. Das war auch einer der Gründe, warum die Rotarier den Kauf von Büchern für den Leseraum in der Strahlenberger Grundschule mit 650 Euro bezuschussten. Die Kinder durften sich aus den rund 100 Büchern, die immer nach Themen geordnet, auf den Tischen lagen, ihre Wunschtitel aussuchen, die dann auch angeschafft werden. „Ich wünsche mir Bücher über Roboter und Elektronik“, die hatte Niklas auch auf einem Tisch gefunden und er schrieb die Titel in seine Wunschliste. Kiana hatte das Buch „Lea lernt reiten“ entdeckt und es landete auf ihrer Wunschliste.

Auch Schulleiterin Stefanie Zschätzsch freute sich über die Lesebegeisterung ihrer Schüler. Sie berichtete, dass die Paten der 4. Klassen ihren Schützlingen vorlesen und dass auch Lehrer den Schülern der 1. und 2. Klasse in regelmäßigen Abständen vorlesen: „Bevorzugt werden Klassiker wie der Räuber Hotzenplotz.“ greg

