Kinderchor zeigt Auszüge aus Musical

Mit lauten Protestrufen und den entsprechenden Plakaten sind die Kinder des Kinderchors zum Kerwegottesdienst in die evangelische Kirche eingezogen. „Frieden schaffen ohne Waffen“, „Ihr habt unsere Zukunft in euren Händen“ oder „Wenn nicht jetzt wann dann?“ war darauf unter anderem zu lesen. Da fragte sich Diakon Albert Lachnit, der zusammen mit Pfarrerin Monika Mayer-Jäck den Kerwegottesdienst gestaltet hat, schon, ob denn die Freitagsdemos nun auch in der Kirche Einzug halten?

Die Schöpfung bewahren

Tatsächlich handelte es sich natürlich um den Auftakt zum Musical „Der blaue Planet“ des Mannheimer Komponisten Peter Schindler, das in Auszügen im Kerwegottesdienst aufgeführt wurde. Das Thema ist aktueller denn je. In dem Musical streiten sich nämlich die vier Elemente Erde, Luft, Wasser und Feuer darum, welches denn nun das wichtigste sei. Alle haben gute Argumente, aber am Ende kommen sie zu dem Schluss, dass alle Elemente gleichwichtig sind, keines könnte ohne das andere bestehen. Auch die Präsidenten aus den vier Himmelsrichtungen merken sehr bald, dass auch keiner von ihnen der wichtigste ist, sondern dass sie nur alle zusammen etwas erreichen können: Nämlich die Schöpfung Gottes zu schützen und zu bewahren.

Das war dann auch das zentrale Thema des ökumenischen Gottesdienstes in der sehr gut besuchten Kirche. Die Botschaft, dass jeder etwas beitragen kann, nahmen die Besucher mit nach Hause. Der Dank am Ende galt vor allem Claudia Schwabe, die mit dem Kinderchor, einigen Erwachsenen der Kantorei und Musikern das Musical erarbeitet hatte. Aber auch allen anderen, die sich in diesen Kerwegottesdienst eingebracht hatten. -ion

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.10.2019