Kinderfreudeim Zentrum und Westen

Im Coronajahr gehören die Schausteller zu den Branchen, die am meisten betroffen sind – große Jahrmärkte und Volksfeste werden wohl noch eine Weile ausfallen. Manche Kommunen suchen daher im Moment nach Auswegen: Für die Kinder, die dieses Jahr auch mehr als sonst in den Ferien zuhause sind, und für die Schausteller, die ums wirtschaftliche Überleben kämpfen. Und das alles nach den Corona-Verordnungen. Zu diesen Kommunen gehört auch Weinheim.

Die Stadt macht daher den Weg frei für eine „Kleine Schaustellerei“, zunächst im August in der Innenstadt, dann ab September (die letzten beiden Ferienwochen) in der Weststadt. Dabei arbeitet das Amt für Touristik, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit mit dem Verein „Lebendiges Weinheim“ zusammen, denn die Kinderfreuden in der Stadt sollen natürlich auch Kunden anlocken. Und in der Weststadt in bewährter Weise mit dem Weststadtverein „Pro West“; auch dessen Weststadtfest im Juni musste ja wegen Corona abgesagt werden.

Wechsel am 31. August

Seit dem Wochenende der ausgefallenen Altstadt-Kerwe gibt es daher im Schlosspark ein Karussell, ein Crêpe-Stand, Dosenwerfen und später Entenangeln. In den nächsten Wochen folgt ein weiteres Karussell am Windeckplatz. Die Fahrgeschäfte sind über die Ferien täglich in Betrieb. Die „Kleine Schaustellerei“ wechselt dann am 31. August in die Weststadt auf die Grünanlage in der Blumenstraße. Auch hierfür wurde ein Konzept erarbeitet, das eine Einhaltung der Corona-Regeln gut möglich macht. Die Geschäfte stehen weit genug voneinander entfernt. whm

