Kino zeigt preisgekrönteKurzfilme

„Augenblicke – Kurzfilme im Kino“, zusammengestellt vom Sekretariat der Katholischen Bischofskonferenz, spürt seit 27 Jahren Kurzfilme auf, die im normalen Kinogeschäft kaum eine Plattform finden. Die unkonventionellen, oft überraschenden Kurzfilme haben einen einzigartigen Charme. Das Olympia-Kino hat schon in den vergangenen Jahren mit großem Erfolg die Filme der Reihe „Augenblicke“ ins Programm genommen. In diesem Jahr handelt es sich um elf kleine, zum Teil preisgekrönte filmische Kunstwerke. Sie stammen aus den Jahren 2009 bis 2017 und wurden in Deutschland, Portugal, Belgien, Argentinien, Neuseeland, Großbritannien und den Niederlanden produziert.

Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr

Folgende Filme werden bei der Vorstellung im Olympia-Kino gezeigt: „3 x 3“, Portugal, Kurzspielfilm; „A Single Life“, Niederlande, Animationisfilm; „Downside Up“, Belgien, Kurzspielfilm; „Fruit“, Deutschland, Animationsfilm; „Watu Wote“, Deutschland/Kenia, Kurzspielfilm; „Hallo Papa“, Deutschland, Animationsfilm; „Fabrizios erstes Mal“, Argentinien, Kurzspielfilm; „Megatrick“, Deutschland, Animationsfilm; „Neue Nachbarn“, Deutschland, Kurzspielfilm; „Fire in Cardboard City“, Neuseeland, Animationsfilm; „The Fly“, Großbritannien, Kurzspielfilm.

Unter den Filmen befinden sich auch einige preisgekrönte und Oscar nominierte Produktionen. Insgesamt dauern die Filme 92 Minuten. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit den Hirschberger Kirchengemeinden statt.

Die Vorstellung im Olympia-Kino, Hölderlinstraße 2, 69493 Hirschberg-Leutershausen, am Mittwoch, 10. April, beginnt um 19.30 Uhr. wn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.04.2019