Kirchenchor sucht Sänger

Am 15. August, dem Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel, werden in Leutershausen wieder zahlreiche Pilger in der Wallfahrtskirche St. Johannes Baptist erwartet. An diesem Tag, der eine besondere Bedeutung hat, wird die Verehrung der Mutter Gottes in besonderer Weise zum Ausdruck gebracht. Der Kirchenchor St. Johannes Leutershausen unter der Leitung seiner Dirigentin Johanna Götz gestaltet an diesem Mittwoch den Festgottesdienst am Abend mit anschließender Lichterprozession musikalisch mit. Für diese Feier studiert der Chor ansprechende Gesänge ein und freut sich auf Verstärkung in den einzelnen Stimmen, besonders im Tenor und Bass. Interessierte Sänger oder Sängerinnen sind zu diesen Proben eingeladen. Die Proben finden dienstags von 19.30 bis 21 Uhr im katholischen Gemeindezentrum St. Martin, Fenchelstraße 10, statt. wn