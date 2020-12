Klares Votum für Tempo 30

Tempo 30 auf den Hauptverkehrsstraßen in Schriesheim rückt immer näher. Der Gemeinderat der Weinstadt hat am Mittwochabend dem neuen Lärmaktionsplan zugestimmt, der die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Landstraße (B 3), der Talstraße, der Ladenburger Straße sowie in Altenbach auf der gesamten Hauptstraße vorsieht (wir berichteten).

Noch aber ist das Gesamtpaket des Lärmaktionsplans nicht in trockenen Tüchern. „Der Gemeinderat muss in jedem Fall nochmal abstimmen“, betonte Gutachter Martin Reichert vom Ingenieurbüro Modus Consult in seinem Sachvortrag.

Beschlossen haben die Stadträte jetzt die Offenlage des 160-seitigen Papiers, das vom 25. Januar bis 8. März im Rathaus sowie auf der Internetseite der Stadt eingesehen werden kann. Dann können nicht nur Behörden („Träger öffentlicher Belange“) ihre Stellungnahme mit Anregungen und Beschwerden abgeben, sondern auch die Bürger. „Da kann dann auch das Thema Autobahnlärm einfließen, jeder Beitrag wird berücksichtigt. Und dann kann man sich ja nochmal zusammensetzen“, riet Reichert. Da war er sich mit den Mitgliedern im Rat einig.

In vielen Städten praktiziert

Auch bei Tempo 30 sind Verwaltung und Gemeinderat auf einer Linie. „Das ist unser Vorschlag“, betonte Bürgermeister Hansjörg Höfer. Und Reichert ergänzte, dass es in Baden-Württemberg durchaus Bestrebungen gebe, grundsätzlich innerorts die Geschwindigkeit auf 30 km/h zu beschränken. „Noch aber ist die Autoindustrie dagegen“, so Reichert.

Aber Tempo 30 sei nicht nur schallschutz-technisch sinnvoll, sondern auch die Sicherheit sei ein wesentlicher Aspekt. Zudem gebe es mittlerweile ausreichend Studien, dass die Geschwindigkeitsbeschränkung die Leistungsfähigkeit auf den Straßen nicht beeinträchtige.

„Wir sind mit den Lärmminderungsmaßnahmen einverstanden“, äußerte sich Gerlinde Edelmann von der Grünen Liste (GL). Wichtig sei aber, dass jetzt die Bürger mit einbezogen werden, „weil wir uns auch mit einer Tempobeschränkung auf der A 5 beschäftigen sollten“.

Zustimmung von allen Fraktionen

Auch Christiane Haase signalisierte Zustimmung ihrer CDU: „Tempo 30 ist auf jeden Fall sinnvoll, auch wegen der Verkehrssicherheit gerade in den Hauptverkehrszeiten.“ Allerdings müsse der Verkehrsfluss gewährleistet sein, die Ampelschaltungen „genau und klug“ angepasst werden. Ansonsten appellierte die CDU-Stadträtin, „lieber mal aufs Fahrrad umzusteigen oder den ÖPNV zu benutzen“.

Bernd Hegmann, Fraktionssprecher von den Freien Wählern, begrüßte Tempo 30 „ausdrücklich, denn Verkehrslärm führt zu Gesundheitsschäden“.

Sebastian Cuny (SPD) lobte in diesem Zusammenhang die Europäische Union (EU), die schon 2002 durch ihre Lärmschutzrichtlinie den Druck auf die Länder erhöht habe, hier etwas zu tun. „Gut, dass wir das jetzt zusammen mit unseren Nachbargemeinden Dossenheim und Hirschberg machen“, so der SPD-Kommunalpolitiker.

„Das Thema ist wichtig, aber ob unsere Gemeinden das Problem in seiner Komplexität lösen können“, hegte Ulrike von Eicke (FDP) Zweifel an der Wirksamkeit der örtlichen Lärmschutzmaßnahmen: „Ich nehme den Plan zur Kenntnis, möchte mich aber jetzt noch nicht auf die einzelnen Maßnahmen festlegen.“

Auch Autobahn Thema

Auch ein Tempolimit auf der A 5 im Bereich der Stadt war Thema im Rat, doch da konnte Reichert den betroffenen Anwohnern in den Fensenbäumen wenig Hoffnung machen: „Die A 5 fällt im Bereich Schriesheim nicht in den Lärmaktionsplan, die Stadt ist hier nicht zuständig.“

Eine lärmmindernde Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 100 für Pkw und 60 für Lkw ist laut Reichert „unrealistisch“. denn: „Das kriegt man beim Regierungspräsidium nicht durch“.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.12.2020