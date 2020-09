Klassik unter Platanen

„Wir waren gerade dabei, die Sommergeschichten abzuschließen, und schon ergibt sich noch ein weiteres wunderbares Konzert“, jubelt VHS-Leiter Hermann Ungerer begeistert: „Das Kurpfälzische Kammerorchester kommt zu uns nach Neckarhausen!“ Damit geht für Ungerer „ein Herzenswunsch“ in Erfüllung.

Seit mehr als sechs Jahrzehnten ist das Kurpfälzische Kammerorchester (KKO) eines der kulturellen Aushängeschilder der Metropolregion – „das“ Orchester der „Mannheimer Schule“. Es gilt als Nachfolger der berühmten Hofkapelle des Kurfürsten Carl Theodor, die im 18. und 19. Jahrhundert in ganz Europa und der Welt ihresgleichen sucht. Das heutige Orchester wird 1952 vom Generalmusikdirektor des Nationaltheaters, Eugen Bodart, gegründet.

Am Sonntag im Schlosshof zu Neckarhausen erklingt bei schönstem Spätsommerwetter historische Musik für Streichorchester vom Allerfeinsten – für 90 anwesende Freunde und Kenner klassischer Musik ein Hochgenuss. „Wir sind ganz baff, dass heute so viele gekommen sind“, ist Ungerer ganz aus dem Häuschen.

Viel Lob für das Ambiente

Hermann Ungerer und Michael Huber (KIEN) leisten gute Vorarbeit, die sich lohnt. Alt-Gemeinderätin Heidi Gade liebt „das schöne Ambiente des Schlosses und klassische Musik“: „Ich bin sehr zufrieden dass wir so etwas Tolles in Corona-Zeiten in der Gemeinde anbieten können.“

Das internationale Vollzeit-Kammerorchester genießt in der Musikwelt einen ausgezeichneten Ruf und hat eine eigene Konzertreihe im Rittersaal des Mannheimer Schlosses. Chefdirigent ist seit 2019 der Franzose Paul Meyer, Vorsitzender Dietmar von Hoyningen-Huene. „Unser Ziel ist es, die Musik der ‘Mannheimer Schule‘ einer breiten Öffentlichkeit vertrauter zu machen und lebendig zu erhalten“, betont Geschäftsführerin Gabriele Gefäller im Gespräch.

Vor Beginn des Konzerts wechselt das Orchester von seinem sonnigen Platz auf der Schlossterrasse und sucht die Nähe der schattenspendenden Platane im Park. Konzertmeisterin Marie-Denise Heinen trifft damit „Vorsorge zum Schutz unserer empfindlichen, zum Teil alten und kostbaren Instrumente.“

Unter ihrer Leitung agiert das Orchester, hat für das Serenadenkonzert emotionale Werke voller Poesie, aber auch ausdruckstarken Momenten mitgebracht, etwa von Tschaikowsky. Diese wunderschönen, klangvollen Stücke treffen spürbar den musikalischen Nerv des Publikums. Das hohe Niveau des Orchesters zeigt sich während seines Spiels bei der Präsentation seiner überragenden Technik. Das Repertoire in all seinen Facetten wird makellos und in hoher künstlerischer Qualität gespielt, was den Musikern von den Anwesenden mit langem Applaus gelohnt wird.

„Die Eigenfinanzierung wird in heutigen, schwierigen Covid-19 Zeiten auch für unser Kammerorchester existenziell“, informiert Gabriele Gefäller. Sie bietet daher bei Interesse für ein Konzert des Kurpfälzischen Kammerorchesters an: „Zögern Sie bitte nicht, sich direkt mit uns in Verbindung zu setzen. Gerne erstellen wir Ihnen ganz individuell nach Ihren Wünschen passgenau ein Angebot für Ihre Veranstaltung.“ Schon jetzt verspricht sie: „Nächstes Jahr kommen wir gerne wieder.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.09.2020