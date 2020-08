Klavier statt Fiat Polski

Wie sie da im weißen Sommerkleid in einem Weinheimer Café vor einem sitzt, würde man nie vermuten, dass sie jemals dunkle Zeiten kennenlernen musste. Aber Aleksandra Mikulska kam in einem Polen auf die Welt, in dem schon kurz danach das Kriegsrecht ausgerufen wurde: im Dezember 1981. Und sie lebte jahrelang in einem ziemlich tristen Plattenbau in Warschau. Wohnfläche: 40 Quadratmeter, im zehnten Stock.

Es gab viel Grau in dieser Zeit, aber es gab eben auch eine große Hoffnung für das kleine Mädchen: Bei einer „Routineuntersuchung“, die nicht nach den Krankheiten der jungen Testpersonen suchte, sondern nach ihren Talenten, habe man bemerkt, dass ihre Feinmotorik und ihr Koordinationsvermögen ungewöhnlich gut entwickelt waren, erinnert sie sich im Weinheimer Café. Also warum das Kind nicht mal an ein Klavier setzen?

Mit 15 Jahren nach Mannheim

Die Sache funktionierte, auch wenn Frau Mikulska senior aus der Tochter lieber eine Geigerin gemacht hätte. Die Großmutter half fast noch mehr: mit Geld, das eigentlich für einen Fiat Polski ausgegeben werden sollte, aber leider in den wirtschaftlich labilen Wendejahren 1989/90 nicht mehr reichte. Doch es reichte noch für ein Klavier. Morgens um fünf Uhr musste man schon bereitstehen, um eines von vier Exemplaren zu ergattern, die es für ganz Warschau gab.

Heute erzählt die Pianistin solche Anekdoten derart pointenreich, dass man ins Schmunzeln kommt. Damals war es bitterernst, und auch der Unterricht in Polen hatte seine herben Seiten: Es gab zwar den Lehrer, der Mikulska mitnahm ins Konzert von Martha Argerich – von dem sie so gerührt und mitgenommen war, dass man sie fast nach Hause tragen musste. Doch es gab auch eine große Strenge, namentlich im Umgang mit den Werken Frédéric Chopins, des künstlerischen Nationalhelden. Denn man begegnet dem Romantiker in seinem Heimatland oft eher klassizistisch. Eine Haltung, die bisweilen und im Ansatz selbst bei manchem großen Pianisten anzutreffen ist, von Adam Harasiewicz bis zu Rafal Blechacz. Mikulska ist da ungebundener. Auf einer jüngst erst erschienenen CD – ein Live-Mitschnitt – kann man das hören, gleich zu Anfang in Chopins f-Moll-Ballade. Sie pflegt das Rubato-Spiel mit seinen kleinen, feinen Straffungen und Stauungen des Tempos, sie betont dadurch den quasi-improvisatorischen Charakter der Musik.

Wo hat sie das gelernt? Zum Teil, so überraschend das jetzt klingt, in Mannheim: An die hiesige Musikschule kam sie bereits als 15-Jährige. Jeweils für eine Woche. Ihre Hauptschulzeit verbrachte die Elevin noch in Polen, 22 Stunden Busfahrt waren das in jedem Einzelfall. Kunst fordert manchmal Opfer. In Mannheim wurde sie vom Ursulinen-Orden unterstützt, der gab ihr eine Unterkunft und ein Stipendium. Doch vor allem waltete in Mannheim ihr Klavier-Professor Peter Eicher, dem sie später an die Karlsruher Musikhochschule folgte. Eicher hatte einen Kurs in Warschau abgehalten, der Mikulska nachhaltig beeinflusste: „Ich musste nichts mehr nachmachen und nicht mehr spielen wie der Lehrer“ (wie das etwa in der russischen Klavierschule die Regel ist).

Bei Eicher lernte man die Freiheit kennen. Eine Freiheit, die auch Angst bereiten konnte. Existenzangst. Wie es nach ihrem Konzertexamen weitergehen sollte, hatte sich Mikulska nur sehr vage überlegt, ihre „verträumte Art“, von der man heute nicht mehr allzu viel bemerkt, habe das mitverursacht. Eine Agentur zu finden, sei nicht leicht gewesen, und dann sei es auf die Ochsentour gegangen, in die eher spaßgedämpfte Zone, also die abgelegeneren Teile Deutschlands.

Kommunikation ist ihre Stärke

Langsam setzte sich Mikulska durch, auch weil sie einen neuen Trend erkannte und das Publikum mit kleinen Werkeinführungen und Anekdoten ganz direkt ansprach. Die Kommunikation ist ihre Stärke.

Chopin sei ihr von den Veranstaltern „wie eine rote Schleife“ um das Abendkleid gelegt worden. Sie nahm die Rolle der Expertin dankend an, ist seit 2014 als Präsidentin der „Chopin-Gesellschaft in der BRD“ mit Sitz in Darmstadt tätig. Dieser Komponist begleitet sie sogar als Autokennzeichen. Sein Namenskürzel und Geburtsdatum sollen auf ihrem Nummernschild verewigt sein. Es ist indessen nicht das Schild von einem Fiat Polski.

