Kleiderkammer macht Pause

Vom Samstag, 21. Dezember, bis zum Mittwoch, 8. Januar 2020 ist die Kleiderkammer der Römerstadt geschlossen. Wenn die Schulferien vorbei sind, geht es weiter zu den gewohnten Öffnungszeiten, nämlich samstags von 11 bis 13 Uhr und mittwochs von 15 bis 17 Uhr.

Wer will, kann zu diesen Zeiten Kleidung und Schuhe abgeben oder mitnehmen; Haushaltsartikel würden nicht angenommen, teilt das Kleiderkammer-Team um Gudrun Kühn mit. Dafür gibt es eine Pinnwand, an der die Besucher Wünsche unter „Gesucht“ oder „Abzugeben“ äußern können; auf Wunsch, so Kühn, werde auch ein Kontakt hergestellt. Auch im neuen Jahr suchen die Organisatoren weitere ehrenamtliche Helfer. stk

