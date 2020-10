Knapp unter 100 aktive Corona-Fälle

Von Donnerstag auf Freitag hat es im Rhein-Neckar-Kreis nach offiziellen Angaben 13 neue Corona-Fälle gegeben. Das meldete das Landratsamt in seinem letzten Faktenblatt vor dem vergangenen Wochenende. Samstag und Sonntag veröffentlicht das Gesundheitsamt keine neuen Zahlen. Diese werden jeweils Montagmittag nachgereicht.

Insgesamt hatten sich bis Freitag 1654 Menschen im Rhein-Neckar-Kreis seit März nachweislich mit dem Virus angesteckt. 1515 galten als genesen, 41 Infizierte waren gestorben. Somit gab es zum Wochenende noch 98 aktive Covid-19-Fälle. Die jüngst festgestellten Infektionen in einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Eppelheim (siehe auch Seite 26) waren in diesen Angaben noch nicht berücksichtigt.

Hotline beim Gesundheitsamt

Für Fragen zu Testmöglichkeiten hat das Gesundheitsamt unter 06221/522 18 81 eine Telefon-Hotline eingerichtet, die von Montag bis Freitag in der Regel zwischen 8 und 16 Uhr erreichbar ist und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr. agö/red

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.10.2020