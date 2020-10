Kneipengast rastet aus und verletzt Bedienung leicht

Ketsch.Ein Kneipengast ist in der Nacht auf Montag in einem Ketscher Lokal ausgerastet, wodurch eine Bedienung leicht verletzt worden ist. Angaben der Polizei zufolge, habe sich der Mann mit seinem Begleiter in eine Gästeliste eingetragen und von der Arbeitskraft bedienen lassen. Dann sei der Mann ausgerastet und habe Gläser und Aschenbecher nach der Bedienung geworfen sowie Beleidigungen geäußert. Die Bedienung wurde hierbei leicht verletzt.

Der Mann und sein Begleiter verließen die Kneipe und kamen kurze Zeit später wieder zurück, um gegen die inzwischen geschlossene Eingangstür zu schlagen.

Zeugen waren in der Lage die zwei Männer zu identifizieren. Gegen die 33 und 51 Jahre alten Männer wird nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Verdachts der Bedrohung ermittelt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.10.2020