Knusprige Hähnchen und flotte Musik

Das Gockelfest der Kleintierzüchter ist schon seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil im Friedrichsfelder Terminkalender. Und so war es auch in diesem Jahr nicht verwunderlich, dass vor allem am Samstag die Gäste wieder in Scharen auf das Vereinsgelände kamen. Vorsorglich waren Zelte und große Sonnenschirme aufgestellt, die Plätze im Schatten aber schnell alle belegt.

Einen tollen Job machten wieder einmal die „zwei Männer vom Grill“, Peter Manges und Raimund Schlipf, unterstützt von Manfred Trautmann, die an beiden Tagen dafür sorgten, dass die Hähnchen stets knusprig frisch vom Grill kamen. Obwohl die beiden großen Grills unermüdlich im Einsatz waren, gab es Wartezeiten von bis zu einer Stunde.

Doch das wissen die treuen Gäste und stellen sich trotzdem gerne in die Schlange. „Gut Ding will Weile haben“, so das Sprichwort. Außerdem konnte man die Wartezeit dazu nutzen, um sich zu unterhalten. Was allerdings nicht ging, war drängeln. Da wurde genau aufgepasst, dass sich keiner vorne rein mogelt. Schneller ging es bei den Pommes, die von den Damen des Vereins ebenfalls stets frisch zubereitet wurden. Und wer es ganz eilig hatte, der konnte sich ja ein Heringsbrötchen gönnen.

Alle Plätze besetzt

Vor allem am Samstag waren sämtliche Tische und Bänke bis in den späten Abend besetzt. Das lag wohl zum einen an den sehr angenehmen Temperaturen, aber vor allem auch an der Band Nobody’s Perfect, die für die flotte Musik sorgte. Da zog es so manche vor den Truck, um mitzutanzen und Spaß zu haben.

Weiter ging es dann am Sonntag. Hier nutzten viele Fahrradfahrer, die an der Aktion „Lebendiger Neckar“ teilnahmen, die Gelegenheit, sich hier zu stärken. Und so klang auch der zweite Tag des Gockelfestes erst am Abend aus. -ion

