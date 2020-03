Kohleausstieg sorgt für Diskussionen

Bei einer Veranstaltung mit Vorträgen und anschließender Diskussionsrunde hat die Senioren-Union Ladenburg sich mit der Zukunft der Energieversorgung in Deutschland beschäftigt. Als Referent war Markus Binder, Finanzvorstand der Lausitzer Energie Bergbau AG, im Domhofsaal zu Gast. Eine Mehrheit der Anwesenden zeigte sich im Laufe des Abends besorgt über die Volatilität von regenerativen Energieversorgern, wie in der Pressemitteilung der Veranstalter deutlich wird. So könne unter anderem der Strom aus Windkraftanlagen bis dato nicht in ausreichender Menge gespeichert werden. Bei der Diskussionsrunde kam daher die Forderung nach „Reservekraftwerken“ im Bereitschaftsbetrieb auf, wenn Deutschland bis 2038 aus der Kohleverstromung ausgestiegen ist. Alternative Lösungen gegen den Klimawandel sollen in der nächsten Veranstaltung am Dienstag, 26. März, mit Landwirtschaftsminister Peter Hauk diskutiert werden. lor

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.03.2020