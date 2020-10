Sandhausen.Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf einem Kreuzungsbereich in Sandhausen ist ein Schaden von rund 5000 Euro entstanden. Wie die Polizei mittelte, fuhr ein 54-Jähriger in seinem Auto am Dienstagmorgen die Allmendstraße entlang, als er beim Linksabbiegen einen von rechts kommenden Pkw übersah. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

