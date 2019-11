Kollision auf L600 endet tödlich

Gaiberg.Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L 600 bei Gaiberg in Richtung Lingental ist am Montag eine Person tödlich verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, war ein Autofahrer in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen.

Der Unfallverursacher wurde bei der Kollision schwer verletzt, in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er verstarb später in einer Heidelberger Klinik. Ein weiterer Fahrzeuginsasse sowie der Fahrer des anderen Fahrzeugs wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Laut Polizei war die Ursache des Unfalls am späten Abend noch unklar.

Die Straße war an der Unfallstelle bis 21.30 Uhr gesperrt, eine Umleitung war eingerichtet. Die L 600 führt von Bammental über Gaiberg und Lingental nach Westen. Zwischen Rohrbach-West und Leimen mündet sie in die L 594.