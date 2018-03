Kommentar schadet dem Engagement

Anzeige

Betrifft: Kommentar von Konstantin Groß zur Vorstandswahl der CDU in Schriesheim.

Mit Verwunderung haben wir den Kommentar von Konstantin Groß zur Vorstandswahl des CDU Ortsverbandes gelesen und möchten doch einige Dinge richtigstellen. Wir haben in den letzten Jahren viele Veranstaltungen organisiert. Es ging um Themen wie die Mütterrente, Windkraft, Finanzpolitik (mit Dr. Stephan Harbarth), innere Sicherheit und Flüchtlingspolitik (Martin Jäger, Generalsekretar für Inneres, Digitalisierung und Migration, MdL), die von ihm genannte Veranstaltung mit Herrn Bouffier und viele mehr. Darüber hinaus haben wir ein Sommerfest, jedes Jahr ein Schlachtfest sowie die Feierstunde zum 3. Oktober (letztes Mal mit Herrn Dr. Welsch), Kinderbetreuung in den Sommerferien, Teilnahme und Spendenaktion am Weihnachtsmarkt sowie einen Stand auf dem Straßenfest organisiert. Seine Entscheidung bzw. die des Mannheimer Morgen, nicht über viele dieser Veranstaltungen zu berichten, liegt nicht in unserer Hand. Sie sind über alle informiert worden.